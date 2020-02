(VIDEO) “Se van, se van, se van”, vociferan jóvenes en varias estaciones del Metro

View this post on Instagram

Con la consigna “Se van”, jóvenes protestan en las estaciones Juan Pablo Duarte y Centro de los Héroes, del Metro de Santo Domingo. Hasta el momento las manifestaciones pacíficas se habían realizado en la Plaza de la Bandera, como una forma de repudio a la suspensión de las pasadas elecciones municipales del 16 de febrero. #elnuevodiariord