(VIDEO) Sanz Lovatón dice RD procesará más de 1,000 furgones en Haina; proceso dinamizará economía

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Eduardo Sanz Lovatón, director general de Aduanas (DGA), informó este lunes que la República Dominicana podrá procesar en los próximos días más de 1,000 furgones de mercancía de forma diaria luego de que se implemente la tecnología de rayos equis en el muelle de Haina, paso que asegura agilizará y dinamizará la economía en el país.

“Se logró sin que le costara un centavo al Estado dominicano, eso es un hito tecnológico fundamental que va a lograr que Haina tenga la capacidad de procesar más de 1,000 furgones al día, cuando hoy procesa un estimado de 200 a 300, será un hito fundamental que ya en los próximos días estará funcionando”, indicó Sanz Lovatón.

Asimismo, dijo que la adquisición se realizó mediante colaboración y donación de la empresa Haina International Terminal (HIT), luego de que por más de veinte años existieran problemas jurídicos y situaciones que evitaron su implementación.

El titular de aduanas emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los comunicadores Luis Brito, Enrique Mota y Paul Maldonado, en el programa El Nuevo Diario AM.

Sanz Lovatón indicó que dicha implementación tecnológica, ayudará a que se logre instaurar el proceso de entrega de carga y mercancías en 24 horas.

Asimismo, explicó que se instalará un novedoso software de motor de riesgo, que por las declaraciones que hacen los contribuyentes perfila lo que puede tener o no subvaluación, hallazgos o contrabandos, lo cual se hace conjuntamente con la empresa DP-World que es la que administra la concesión del muelle de Caucedo.

“Estas iniciativas tecnológicas, también el cambio de los procesos burocráticos, nos van a llevar a una situación de mayor fluidez de las salidas y entradas de mercancías de nuestras costas”, enfatizó.

Contrabando y evasión

El titular de Aduanas manifestó que uno de los mayores dolores de cabeza que tienen los países, con fronteras terrestres, es sin lugar a dudas el control de contrabando y la evasión, indicando que la República Dominicana ha mejorada sustancialmente en este aspecto.

“Cuando llegamos a la DGA el comercio binacional que produce alrededor de mil millones de dólares al año a la economía dominicana estaba cerrado por dos temas, por la situación política en Haití y también por el Covid-19. En conjunto con Industria y Comercio y las Fuerzas Armadas, comenzamos un trabajo arduo con el gobierno haitiano, donde ya hoy los mercados binacionales están abiertos”, sostuvo.

Sanz Lovatón dijo que dicho comercio se ha revigorizado, acción que asegura reduce el contrabando.

“Cuando el comercio no se regulariza no es que deja de existir, porque la gente come, se baña, compra productos y cosas que se comercian, y gran parte de lo que se consume en Haití entra por la frontera dominicana por razones de las debilidades que ellos tienen en sus muelles y aeropuertos”, expresó.

Hub logístico

Al ser abordado sobre por qué se quiere establecer a la República Dominicana como el hub logístico del Caribe, Sanz Lovatón dijo que la finalidad es lograr que el país sea un policía de tráfico del comercio mundial, donde se incluya a las carreteras, puertos y muelles dominicanos, la mercancía de todo el mundo.

“Cada vez que uno de esos artículos o mercancía pasa por República Dominicana, usa un camionero y un almacén dominicano, paga impuestos en un muelle y genera divisas fuertes al país”, puntualizó el titular de Aduanas.

En tal sentido, refirió que no se quiere tener aduanas, puertos y aeropuertos que le sirvan a diez millones de dominicanos, sino que se quiere que le sirvan a diez millones de haitianos y cientos de millones de toda Latinoamérica.

“El despacho 24 horas es un hito fundamental de convertirnos en hub logístico, cuando las cadenas internacionales y consolidado res de cargas, las navieras, examinan las rutas marítimas e infraestructuras, la rapidez con que sale la carga de los muelles es cumbre”, enfatizó.

Recaudaciones

Al referirse al rubro de las recaudaciones realizadas por la DGA en medio de la pandemia, Sanz Lovatón dijo sentirse satisfecho por lo que ha generado el presidente Luis Abinader en la economía dominicana, lo que a su juicio ha reactivado las actividades económicas del país.

“La DGA hoy se encuentra por encima en un 30% de las metas presupuestarias que se establecieron para el periodo de enero-abril, eso es un hito fundamental, ya que estamos recaudando más cuando tomamos en consideración la pandemia”, indicó.

Asimismo, dijo que si se compara en último año hábil sin la pandemia, también se han superado las recaudaciones en un porcentaje fundamental de alrededor de un 20% más que el último año que no hubo crisis sanitaria.

“Esto habla increíblemente del nivel de recuperación de la economía dominicana, y sobre el trabajo que están haciendo los hombres y mujeres de la Dirección General de Aduanas”, puntualizó.

Sanz Lovatón manifestó que en la DGA se han instaurado procesos tecnológicos de transparencia, un seguimiento a los contribuyentes y al mercado en general, lo que indicó ha sido provechoso para el tema de las recaudaciones.

Exportadores dominicanos

Sobre el tema de los exportadores dominicanos, dijo que se debe ser más enérgico al defender los derechos que poseen, asegurando que el Gobierno actual ha transformado el uso que se le daba a la Cancillería, ya que la actual gestión tiene una orientación a proteger los intereses del comercio dominicano, contrario a lo que se tenía en el pasado.

Sobre el plan de vacunación dominicano

Dijo que el plan de vacunación de la República Dominicana es “el mejor” de toda Latinoamérica, con excepción de Chile, lo que calificó como un verdadero hito.

“Si ponemos en perspectiva el hecho de que el Covid-19 había, de alguna manera contraído la economía porque en principio hubo un miedo fundamental, no puedo dejar de decir para ser objetivo que con el paso de los meses la gente se adapta a la nueva normalidad”, indicó.

“Nosotros entendemos que para el primero de junio estaremos superando a Chile en el porcentaje de población vacunada.

“Creo que todos estos factores, en términos nunca es una sola cosa que funcionó bien, es un concierto de factores, que nos lleva a esta situación de una recaudación muy por encima de las expectativas”, puntualizó.

Reclamos de perremeístas

Al ser preguntado sobre los compañeros del partido que reclaman estar en el Estado, dijo que hay que ver quiénes son los responsables de este cambio, que no solo son los militantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Hay que atenderlos, hay que ayudarlos, hay que buscar la manera. Quien se olvida de por qué llega donde llega, no permanece mucho tiempo”, expuso.

Dijo que como secretario de finanzas del PRM, puede decir que “sufre constantemente esa realidad”, y que poco a poco sin desmayar ni perder de vista las obligaciones como gobierno de los dominicanos, se debe estar claro que quienes “nos pusieron aquí merecen nuestra atención”.