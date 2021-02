(VIDEO) ¿Sabe usted cómo desarrollar confianza en una comunidad de redes sociales?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Enmanuel Encarnación, personal brander y capacitador de social media, manifestó que para desarrollar una comunidad basada en confianza y responsabilidad en los seguidores de redes sociales como Instagram, las personas o marcas deben tener en cuenta en cómo se presentan y qué clase de contenidos comparten en las redes sociales.

“Esto tiene mucho que ve con lo que somos nosotros como individuos, el ser transparentes, el demostrar lo que manejamos y las cosas que en el paso del tiempo desarrollamos, es lo que va a dejar la confianza en la audiencia para que confié en lo que decimos”, acotó.

El especialista en maca personal emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por Thais Concepción, conductora y productora del espacio Web Máster, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 7:55).

Encarnación agregó, que es sumamente importante que las personas entiendan quienes son, y sobre todo entender qué pueden manejar, para que en base a esto puedan establecer las estrategias y allí comenzar a desarrollar la marca.

Igualmente, dijo que uno de los pasos más fundamentales que deben hacer las personas es venderse asimismo como alguien de confianza, luego demostrarla y por último enseñar que hay una base de que otros lo hicieron e igualmente se puede hacer.

De su parte, Thais Concepción exhortó a las personas que quieren ingresar al mundo de las redes sociales como persona o marca, a que primero conozcan quienes son, cuál es la razón de ser, y saber por qué está en redes sociales, qué hará y saber qué ofrecerá.

Asimismo, Concepción agregó que quienes vive de las redes sociales tendrán mucho trabajo, y que además en principio deben desprenderse de algo para darse a conocer y crear una comunidad fiable.

“Al principio usted no verá ningún beneficio monetario, todo lo contrario, inversión de tiempo quizás de dinero en publicidad, de dolores de cabeza y todo un conjunto de cosas que no es fácil, no es solo la cara bonita que vemos en las redes, todo es un esfuerzo, en redes sociales para crecer hay que esforzarse e invertir”, puntualizó.