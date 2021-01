(VIDEO) Rompe el silencio la joven que denunció ser tocada inapropiadamente por Vicente Fernández

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- “Me sentí violentada, enojada con el señor”, fueron las palabras de la joven que aparece en un video de TikTok en el que se ve al cantante mexicano Vicente Fernández tocarla de manera inapropiada, mientras se toman una fotografía.

Luego de que se viralizara el video que está causando polémica, la joven explicó al programa De Primera Mano que ella no reaccionó al tocamiento, no porque haya habido un consentimiento, sino porque no se percató de la agresión porque ese día vestía un brasier con relleno.

“Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó, más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que vi las fotos con mi mamá”, señaló.

La joven explicó que con un brasier con relleno “es muy difícil sentir algo sobre todo porque está en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom”.

Asimimo, expresó sentirse violentada por ese abuso por parte de Vicente Fernández y lamentó que haya personas que lo defiendan y señalen que fue consensuado.