(VIDEO) Rogelio Genao: “RD sufre una ocupación pacífica haitiana”; cree tensión puede originar conflicto armado 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El senador reformista por La Vega, Ramón Rogelio Genao, sostuvo este miércoles que en estos momentos el tema principal en República Dominicana es el haitiano, porque ya no se tendría el problema de una migración ilegal, sino de una “ocupación pacífica” porque miles de haitianos que estarían buscando establecerse en el territorio nacional.

Señaló que existen grandes contradicciones sociopolíticas, económicas y electorales que hacen que Haití sea un Estado inviable en donde impera el caos y eso ha producido una “estampida” hacia este lado de la isla.

“Lo que tenemos no es una migración, sino una ocupación pacífica de miles de haitianos, que no están contabilizados, hay quienes dicen que rondan los dos millones o más, pero no hay una contabilidad y eso ha creado grandes tensiones, fíjate lo que pasó este fin de semana en Puerto Plata”, expresó.

Geano fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista).

En ese orden, el legislador citó el caso del triple asesinato que habría perpetrado un haitiano en Puerto Plata el pasado fin de semana y la reacción que, aunque no apoyó, tuvieron los dominicanos, quienes decidieron quemar enseres de varios jornaleros procedentes del vecino país.

Consideró que ese tipo de casos y la tensión que causan entre ambas naciones pueden convertirse en un “conflicto armado”, y en este punto cuestionó que la respuesta de la comunidad internacional al tema sea la indiferencia.

“Por qué no se habla de considerar enviar nueva vez una misión de pacificación como la que estuvo en Haití desde el 2004 al 2017. A la gente se le olvida que la ONU tuvo una misión de pacificación con cascos azules en Haití por 13 años y hubo una ligera paz en nuestro territorio porque estaban controlados, en ese punto estamos, no se puede esperar más”, señaló.

También, manifestó que en el tema haitiano hay una presión de las grandes naciones en contra de la República Dominicana, la cual dijo que, además de tener una carga migratoria que no soporta su economía, tienen que estar en los escenarios internacionales defendiéndose de “denuncias de esclavismo, trata de personas y muchísimas cosas más”.

“Todo esto con un plan, muchas veces se quiere decir que es una exageración de los que hemos mantenido constantemente las defensa del país en el tema, de que hay un plan real de fusionar, hay una agenda que cree que la solución de Haití es la fusión con República Dominicana para promediar la pobreza y hacer los que vivimos de este lado de la isla más pobre”, sumó.

