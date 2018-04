(VIDEO) Roban arma de fuego, dinero y celulares durante asalto en SPM

Joven denuncia que fue víctima de un atraco cuando salía de la banca donde trabaja llevándole dinero en efectivo y el celular. Los ladrones también le robaron el arma de reglamento a su esposo, quien es policía. El hecho ocurrió en San Pedro de Macorís. #ElNuevoDiarioRD

