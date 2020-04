(VIDEO) Residentes Manoguayabo protestan por traslado reos de cárcel La Victoria

View this post on Instagram

Residentes en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, realizaron una protesta este miércoles en rechazo a que sean trasladados reos de la Cárcel La Victoria al recinto del Batey Bienvenido. "Que se los lleven de aquí, no queremos enfermedad, que se lleven esos presos de aquí", sostuvo una ciudadana.