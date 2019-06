(VIDEO) Reportan persona herida en tiroteo durante celebración de los Raptors en Toronto

EL NUEVO DIARIO, TORONTO.- Una persona habría sido herida de bala este lunes en medio de una multitud de fanáticos que forman parte de la celebración que se realiza en la ciudad canadiense de Toronto, tras el título obtenido por el quipo de la NBA de los Raptors.

En un video puede verse cómo cientos de personas corren desesperadas buscando refugio tras escucharse una supuesta detonación de un arma de fuego en medio de la ciudad.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre lo sucedido.

And again. People running away from the right side. Not sure what’s going on pic.twitter.com/1fEoGoaVMl

— Meagan Fitzpatrick (@fitzpatrick_m) June 17, 2019