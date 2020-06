(VIDEO) Presidente Medina afirma gobernaba “muy cómodo” hasta división del PLD en Congreso

View this post on Instagram

El presidente de la República Danilo Medina (@danilomedina), instó este jueves a los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), a defender y buscar los votos necesarios para el candidato presidencial de dicha organización política Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), de cara a los comicios presidenciales y congresuales del 5 de julio. #Elnuevodiariord #DominicananaDecide2020