(VIDEO) Posey jonronea en la victoria de los Gigantes 6-1 a los Padres

EL NUEVO DIARIO. – El receptor Buster Posey conectó cuadrangular en la primera entrada y anotó la carrera de la ventaja por un error en la tercera, y los Gigantes de San Francisco vencieron 6-1 a los Padres de San Diego., informó este miércoles medios deportivos.

Para los Gigantes es su novena victoria consecutiva un día después de convertirse en el primer equipo en las Grandes Ligas esta temporada en hacerse con un puesto en los playoffs.

Con nueve victorias consecutivas, los Gigantes tienen su racha ganadora más larga desde una de 10 juegos del 20 al 31 de mayo de 2004.

I have no idea how Buster Posey hit this ball out of the park

pic.twitter.com/FpUV3L51G4

— Dillard Barnhart (@BarnHasSpoken2) September 15, 2021