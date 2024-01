(VIDEO) Policía Nacional confirma apresamiento de Anro “El Popi” en Santiago

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El vocero de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, con asiento en Santiago, capitán Fernando Pérez Valerio, confirmó que el joven Anro Rivas “El Popi”, sí fue detenido por la institución durante el fin de semana pasado, tras ser acusado sustraer supuestamente una cartera en una discoteca en esa provincia.

“Esta persona ciertamente fue detenida por la Policía Nacional, al cual se le llenó un acta. Este joven fue pasado a la Fiscalía de la ciudad de Santiago, en un hecho ocurrido el día sábado 23 de diciembre, sobre una discusión en torno a la supuesta sustracción de un bolso con un monedero Louis Vuitton”, expresó Pérez Valerio, en un video.

Se recuerda que el joven comunicador integrante del programa Alofoke Radio Show, había asegurado a este medio que las versiones que circularon en redes sociales en torno a este conflicto eran totalmente falsas.

“No, eso es mentira, eso es un chisme que no se quién lo inventó, yo tengo pruebas de que me la pasé en la capital. Yo no he sido detenido. En ningún momento estuve en Santiago anoche”, dijo en una llamada telefónica que le realizara END.

Luego, este en un live de Instagram confesó que sí ocurrió el problema, pero que no era como se comentaba y que por su integridad manejó la situación bajo perfil.