(VIDEO) PN mata implicado en muerte ejecutiva bancaria en San Isidro

De esta manera jugaba con el dinero Maiky Terrero, implicado en la muerte de la ejecutiva bancaria Julissa Margarita Campos de Hernández, y quien cayó abatido tras enfrentar una patrulla policial, según informó este jueves la uniformada. Terrero llevaba casi cinco meses prófugo por el homicidio de Campos de Hernández, quien fue atacada durante un intento de robo en su residencia ubicada en el sector de San Isidro, Santo Domingo Este. #elnuevodiariord