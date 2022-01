(VIDEO) Plutarco Arias recomienda a las personas no vacunarse si presentan síntomas de COVID

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, consideró que es importante que los dominicanos se coloquen la tercera dosis de la vacuna anti COVID, sin embargo, recomendó a los ciudadanos no vacunarse si presentan síntomas de la enfermedad.

“Si usted se siente con fiebre, si siente malestar o dolor muscular lo lógico es que no vaya a vacunarse, si usted tiene síntomas en ese momento no se la ponga, lo ideal es que todos nos vacunemos porque esto no es un asunto del Gobierno solamente, es de todos, es importante que la gente se vacune con esta tercera dosis ”, expresó.

Arias realizó estas declaraciones en una entrevista efectuada por Liliam Mateo y Enrique Mota en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver declaraciones a partir del minuto 19:39).

Sostuvo que lo recomendable es que el paciente se inocule cuatro semanas después de haber sobrepasado el coronavirus, haciendo énfasis en que todos los dominicanos deben aplicarse la tercera dosis para tratar de disminuir la agresividad del virus.

Explicó que esta recomendación no aplica solo para el COVID, sino también para cualquier tipo de patología, destacando la influenza como una de ellas.

“Si usted tiene síntomas de lo que sea en ese momento no se vacune contra el COVID ni otro tipo de patología en el momento que tenga los síntomas”, insistió.

Asimismo, explicó que ómicron es un cepa altamente contagiosa, sin embargo, es un poco más débil que las demás variantes y eso es atribuido a la inmunidad creada por la misma vacuna,

Concluyó diciendo que si en algún momento se llega a combinar la debilidad de la variante con los efectos de la vacuna, esto podría resultar en una disminución del virus.

“No podemos asegurar nada científicamente, pero la probabilidades de que el virus sea más débil son mayores, lo que va a influir en la mencionada inmunidad de rebaño de la que se habla tanto o la inmunidad colectiva y ojalá que así fuera”, indicó.

Relacionado