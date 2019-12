(VIDEO) Piden citar al Congreso jueces de JCE para explicar resolución regula participación funcionarios en campaña

View this post on Instagram

El diputado por el @prm_oficial Wellington Arnaud (@wellingtonarnaud), entregó este miércoles una solicitud a Waldys Batista presidente de la Comisión Permanente de la @juntacental en la Cámara de Diputados, donde solicita citar a pleno de la JCE para que entre otras cosas expliquen la Resolución No. 33-20192019 del 28 de noviembre que regula la participación de los funcionarios públicos en los próximos comicios electorales. #elnuevodiariord