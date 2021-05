(VIDEO) Piden al presidente Luis Abinader que Leonardo Faña sea reintegrado como director del IAD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El analista político Félix Luna pidió al Gobierno y al presidente Luis Abinader que el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Leonardo Faña, sea reintegrado a sus funciones, porque de no hacerlo están enviando una mala señal al mantener impedido del cargo a una “persona con ética, moral y conocimientos sobre el campo”.

“Veo que ustedes no le dan a Faña el mismo trato que tienen con otros. Adán Cáceres está acusado por corrupción y no he visto que ustedes lo hayan retirado, el general del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), no he visto que lo han retirado y fue mencionado en el expediente del caso Coral. Se nota una cierta cizaña hacia Faña”, expresó.

Luna emitió sus declaraciones durante su participación en el programa Políticas Públicas en Línea, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 38:57).

Consideró que Faña “fue objeto de una calumnia con la que se le quería dañar su imagen, por parte de una mujer que no pudo demostrar sus acusaciones, y por lo que terminó retirando la querella que había puesto ante el Ministerio Público”.

“Yo he mostrado en este programa el expediente, no hay sustento para continuar jurídicamente, podrán continuar pero no van a poder demostrarlo en un tribunal, un juez imparcial jamás condenaría a Faña”, añadió.

También sostuvo que lo acontecido con Faña fue supuestamente obra de los peledeístas que se encuentran infiltrados en el Ministerio Público, y quienes aprovecharon la oportunidad para hacerle daño al funcionario en términos mediáticos.

“Cuando ustedes señores del Gobierno, señor presidente Luis Abinader, tienen a esta persona lejos de sus labores, ustedes están apoyando ese tipo de acciones”, agregó.

Concluyó diciendo que sería “un desperdicio” del Gobierno dominicano no reintegrar a Faña a la función de director del IAD, porque “es un hombre que reúne todas las condiciones para ejercer el cargo”.