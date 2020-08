(VIDEO) Piden a nuevo gobierno desarrollar iniciativas para personas con discapacidad

View this post on Instagram

Ángel Espinal en representación de un grupo de personas con discapacidad, hicieron este jueves un llamado al presidente electo Luís Abinader (@luisabinader), a los fines de tomar en cuenta en sus acciones el punto de vista de dicho sector, así como el fortalecimiento institucional del Consejo de Discapacidad. “Para que funcione adecuadamente como lo establece la Ley 05-13, y tal modo que todas políticas del gobierno futuro estén contempladas las personas con discapacidad”, acotó Espinal. #elnuevodiariord