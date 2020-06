(VIDEO) Piden a JCE realizar trabajo independiente y apegado a democracia de cara a comicios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo, pidió este viernes a la Junta Central Electoral (JCE) garantizar a la población hacer un trabajo independiente y apegado a la democracia, de cara a los comicios del cinco de julio.

Lorenzo se expresó en esos términos tras manifestar que es común que un partido que no resulte ganador en una contienda electoral no reconozca la victoria del contrincante, situación que no impedido a un presidente electo realizar su gestión.

“Ahora, lo que si tiene que garantizar la JCE es que hará un trabajo independiente, integro y apegado a la democracia, y que los integrantes del pleno cumplan su rol”, sostuvo, al tiempo que expresó su preocupación por que “ahora están haciendo un rol de denuncia, cuando pueden avocarse a establecer sanciones a quienes violan la ley y que también, en esa parte, pueden ser cómplices de un sistema de corrupción.

Lorenzo realizo este planteamiento tras leer un documento en el que más de 200 líderes de iglesias evangélicas se expresan en contra de la corrupción.

“Los cristianos estamos comprometidos con la transparencia”, dijo el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social.

Anuncios

Relacionado