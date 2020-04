(VIDEO) Piden a Contraloría ordenar a SP y otras entidades un informe sobre licitación de compras por coronavirus

View this post on Instagram

sobre licitación de compras por coronavirus | El Partido Revolucionario Moderno (@prm_oficial ), solicitó este miércoles a la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas ordenar a varias entidades, incluyendo el Ministerio de Salud Pública (@saludpublicard), un informe sobre las compras de artículos sanitarios para hacer frente al coronavirus, a raíz de su denuncia de irregularidades en dichos procesos. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD