(VIDEO) Pide a Abinader ordenar a organismos de seguridad y a la PGR investigar denuncia FARD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La experta en defensa y seguridad nacional Yineuri Díaz, pidió este martes al presidente Luis Abinader designar una comisión conformada por organismos de seguridad del Estado y la Procuraduría General de la República (PGR), para investigar la denuncia del coronel de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), Santiago Almonte Batista, acerca de que talleres de ese cuerpo castrense son usados “para almacenar drogas”.

La especialista en el tema de seguridad realizó su solicitud, luego de que la FARD haya informado ayer lunes que designó una comisión institucional para investigar la denuncia, lo que a su juicio no tendrá “resultados reales”.

“Sabemos que eso no va a arrojar resultados reales, debería el presidente empoderarse y si ciertamente este es un Gobierno justo y que no se tiene favoritos, designar una comisión real de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, el DNI, la DNCD, la Procuraduría e incluso el mismo Ministerio de Defensa, el J2, pero no de la FARD”, consideró.

Díaz emitió sus consideraciones junto al periodista Alberto Tavárez, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La también analista política expresó, que la denuncia se trata de un tema “muy serio” y la FARD no debería hacerse cargo de las investigaciones, porque entonces estaría siendo “juez y parte”.

Además, estableció que no es la primera vez que se realizan denuncias sobre la Fuerza Aérea, sino que incluso ella misma ha cuestionado qué ha ocurrido con aeronaves que han caído en el territorio nacional y su tripulación, de las que no se ha sabido supuestamente nada.

“Esta es una denuncia muy seria la que ha hecho el coronel Santiago Almonte Batista, incluso, él mismo dijo que a él se le está acusando de que tiene problemas mentales y obviamente esto sería a raíz de lo que sucedió la semana pasada, cuando se habría hecho la misma denuncia “y no se le hizo caso”, insistió.

La denuncia fue realizada por Almonte el pasado fin de semana durante lo que parecía una graduación, lo que quedó captado en un video que ha estado circulando en las redes sociales.

