EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El fenómeno de los Nacionales, Juan José Soto, quiere seguir rindiendo tras una explosiva temporada del 2019. El dominicano no tiene que salir de su casa para mantenerse en forma en medio del brote del coronavirus.

El jardinero de 21 años dio un vistazo a su rutina de entrenamientos vía Twitter con un vídeo junto a Under Armour. En el tuit, expresa Soto, “Obligado a estar en casa…¡no hay problema!”

Soto llegó a los entrenamientos de este año decidido a mejorar. Después de dar cinco jonrones en la postemporada pasada rumbo a un título de Serie Mundial con Washington, Soto expresó que “uno tiene que hacer el equipo”, explicando que no da nada por sentado. Ese tipo de enfoque es de alguien que bateó .282/.401/.548 en el 2019, con 34 cuadrangulares.

En la pretemporada de este año, Soto disparó dos bambinazos. Dio un total de siete hits y empujó igual número de carreras en 12 partidos.

Como los demás ligamayoristas, Soto ha ajustado su rutina de entrenamientos fuera de las instalaciones de los Nacionales al cumplir con el distanciamiento social.

“Los muchachos van a dar sus swings y van a hacer sus programas de tiros. A veces va a ser de maneras inusuales”, dijo el gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, el lunes en una llamada por conferencia. “Muchas veces, los con suerte tienen herramientas en sus casas con las que pueden entrenar. Algunos, no tanto.

“Estamos hallando las maneras de hacerlo y los jugadores están encontrando formas de mantenerse preparados y listos para aumentar el ritmo cuando sea necesario”.

Stuck at home…no problem! I challenge you to stay as safe, healthy & fit as I am during these tough times. NO EXCUSES! @UnderArmour #TheOnlyWayIsThrough #StayTheFHome @MLB

— Juan José Soto Pacheco (@JuanSoto25_) March 29, 2020