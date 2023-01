(VIDEO) Persio Maldonado: Pensar que Ley de Fideicomisos Públicos quitaría votos a la oposición es una estupidez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y director general de este medio, Persio Maldonado Sánchez, sostuvo este miércoles que pensar que la aprobación del proyecto de Ley de Fideicomisos Públicos haría ver más exitoso a este Gobierno y restaría votos a la oposición es una estupidez, sobre todo porque una parte importante de la ciudadanía sabría que la presente gestión no fue la que inauguró este tipo de acuerdo.

Consideró que si los fideicomisos son una herramienta útil para el país como mecanismo de desarrollo, esta podría ser una oportunidad para que tres exmandatarios dominicanos puedan discutir y esclarecer con el actual jefe de Estado sobre este y otros temas de importancia para el país.

“Este Gobierno no ha sido el que ha inaugurado los fideicomisos, el primero intentó hacerlo en manera seria como mecanismo de desarrollo, pero ya el presidente Fernández lo había hecho, incluso el presidente Hipólito Mejía, inició lo de la carretera con la alianza público privada, hay muchas modalidades de acuerdos”, expresó.

Maldonado Sánchez emitió sus comentarios junto a los periodistas Enrique Mota y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Insistió en que los principales temas de discusión en el país, al igual que los riesgos mundiales sobre los que advirtió la encuesta del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que se lleva a cabo en estos momentos en Davos, Suiza, de crisis de alimentos, déficit energético y conflictos geopolíticos, deben ser conversados.

Estimó que todos esos temas son potenciales problemas que tiene el mundo y deben ser conversados por quienes gobiernan el país y aquellos que aspiran a hacerlo, especialmente porque nadie tiene una varita mágica para saber cómo resolverlos y determinar dónde pueden derivar.

“Yo creo que una conversación con un expresidente de la República no me quitaría ningún voto en términos electorales, posiblemente me da un perfil y tal vez a esto le temen algunos líderes políticos, pero tú dices bueno, me lo puede dar a mí que aspiro, pero al presidente que está gobernando, que expone la situación y cómo la está manejando, posiblemente lo consolida también”, expuso.

El periodista aseguró que República Dominicana lo ha venido haciendo bien en los distintos órdenes y puede continuar haciéndolo mucho mejor si se identifican las figuras que han contribuido en ello, a fin de aprovechar el caudal de experiencia para enfrentar los principales desafíos que tiene el país.

