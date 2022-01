(VIDEO) Periodista Enrique Mota advierte detrás de paro ADP hay “trampa” que terminaría en huelga

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Enrique “Tuto” Mota, advirtió este lunes que detrás de la posición de no retornar a las clases por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) hay una trampa que podría terminar en huelga, en caso de que las autoridades del Ministerio de Educación decidan aplicar algún tipo de sanción.

“Lo próximo sería una huelga para protestar por ese atropello, por ese abuso y de ahí para delante no se sabe, ahí se da al traste no con el mes de enero, sino con el año escolar, esa es la trampa, que ellos están tratando de provocar, sanciones y cuando haya sanciones van a tomar medidas”, sostuvo.

Mota emitió sus declaraciones en el programa “El Nuevo Diario AM”, el cual conduce junto a Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, y se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 36:37).

Dijo que en este asunto del paro de profesores y el inicio de docencia el problema ha sido que se ha querido politizar un asunto esencial de la sociedad, y por eso sectores importantes estarían hoy exigiendo que se aplique este régimen de consecuencias, lo que dijo entraña un peligro.

“Cuando hay personas desaprensivas que anteponen los intereses grupales, bien sea de sindicatos o grupo políticos, eso es un peligro grande”, expresó el periodista.

Manifestó estar de acuerdo con que se busque una solución al tema, sin embargo, dijo que encontrarla es algo difícil, y de eso se estaría aprovechando los que han llamado a detener la docencia.

“Hay que buscar una solución, pero no es fácil, porque cuando no hay principios significa que usted está lidiando con gente que no tienen nada que perder”, agregó.

Relacionado