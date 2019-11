(VIDEO) Peregrinos dicen presentarán querella contra agentes PN que los agredieron durante marcha

View this post on Instagram

Los llamados peregrinos de El Seibo continúan este lunes su marcha hacia el Palacio Nacional, en reclamo de que se resuelva el desalojo del que fueron víctimas. Hoy estuvo con ellos la defensora del pueblo Zoila Martínez, quien habló sobre su reunión con el Ministro Administrador de la presidencia, José Ramón Peralta, para solucionar el problema de los campesinos. Los peregrinos reclaman más de 20 mil tareas, dentro de las parcelas 119A, 119B, 116 Y 115 del distrito catastral 38-5, de esa comunidad. #elnuevodisriord