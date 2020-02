(VIDEO) Pedro Brache: “El país quiere respuestas”

View this post on Instagram

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, aseguró este martes que” el país quiere respuestas”, en relación a la suspensión de los pasado comicios municipales del 16 de febrero, durante unas declaraciones ofrecidas a su salida de una reunión con el pleno de la Junta Central Electoral (@juntacentral). #elnuevodiariord