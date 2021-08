(VIDEO) Pastor declara Satanás le pidió la vida de su hijo a cambio de promesas

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El evangelista Luis Manuel Ortiz Ramos narró sus vivencias como pastor evangélico en un principio y su acercamiento con Lucifer quien, según expresó, le pidió que le entregara la vida de su hijo mayor a cambio de cumplirle todo lo que él deseara.

“El enemigo me llevó a un lugar y me dijo ‘este es mi trono’, en mi vida nunca he visto un lugar tan maravilloso, estuve frente a él y me abrazó y me dijo ‘yo te amo y te voy a entregar todo lo que has soñado en tu vida, pero solo quiero que hagas una cosa, quiero que tú me entregues a tu hijo mayor”, expresó.

Ortiz Ramos emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por el evangelista Anderson Núñez, en el programa “Cristianos en Confianza”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 4:44).

El evangelista sostuvo que Satanás le dijo que encontraría el velorio de su hijo y su respuesta supuestamente fue negarse y tirarse al piso horrorizado, y luego “vinieron tres espíritus del tamaño de un palo de luz y me dieron una golpiza”.

Detalló que luego de que se negara a la solicitud del Diablo apareció en su casa, asegurando que duró 3 días padeciendo fuertes dolores en todo el cuerpo.

“Pero él me seguía ofreciendo y me decía ‘yo te necesito’, pero al decirle que no, cogió una ira muy fuerte”, añadió.

Durante la entrevista Ortiz Ramos reveló que antes de entrar en el evangelio era cabecilla de una pandilla delincuencial llamada “La Bregola” en la que se dirigía junto a otros jóvenes a asaltar negocios y tiendas de ropa y tenis.

También, afirmó que en su proceso de rebeldía hacia Dios se dirigió al lugar llamado ‘La Pirámide’ en Los Ríos, donde aseguró que empezó a conocer personajes famosos e internacionales, como artistas, peloteros e incluso políticos que iban a realizar pactos con Satanás.

