(VIDEO) Pastor Alvin Peña: “Mejor perder una ceja y no un hijo por falta de corrección”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de que el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) rechazó el accionar de una madre, que rasuró la ceja de un menor por realizarse un diseño sin su consentimiento, el Pastor Alvin Peña manifestó que es mejor perder una ceja de manera preventiva y no perder un hijo por falta de corrección.

“La palabra de Dios nos dice que más vale represión manifiesta que amor oculto. Si te amo tengo que corregirte, todos nosotros llegamos a esta tierra en blanco y si nos quedamos sin una crianza seremos el resultado de lo que nos enseña la vida”, expresó.

En el programa “Kairos”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Peña indicó que dentro del orden de Dios está incluida la buena crianza de los hijos y esta es una costumbre que se ha perdido en la actualidad.

(Ver).

“El hijo que se deja sin disciplina es bastardo y no hijo, como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. En proverbios la Palabra dice: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, este es un consejo que da Salomón”, emitió.

El evangelista reiteró que la crianza ayuda a que los niños crezcan bajo una dirección; por lo que la ausencia de los valores en la actualidad es lo que ha provocado que haya tantos jóvenes rebeldes y vacíos, debido a que los padres no quieren asumir su rol de guías.

“Muchas veces nosotros los padres somos los culpables porque no queremos criar a nuestros hijos, no queremos corregirle y otros que han tirado ya la toalla. Dios que debemos instruir el niño en su camino, desde que están pequeños es ahí que debemos comenzar a cortarle las espuelas, no en una manipulación, sino en amor, pero en el marco del respeto”, puntualizó.

Continuó diciendo que el libro de proverbios dice “no reúses a corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del seol”, tras enfatizar que Dios abala en su escritura la corrección de los hijos.

Relacionado