(VIDEO) Ozuna anuncia le pidió matrimonio a su pareja

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- El cantante Ozuna anunció a través de sus redes sociales que le propuso matrimonio a su pareja, Tania Meléndez, luego de ocho años de relación y dos hijos.

El artista indicó en un video colgado en su cuenta de Instagram que “lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato, pero estaba esperando un momento especial”.

“No tenía tiempo y quería pasarla bien y que ella entendiera que la familia es lo más sagrado y lo más grande en la vida y en este tiempo tan especial que estamos pasando… las navidades las pasamos súper, hicimos mucha rumba, vinimos aquí a celebrarlas y pues, le pedí matrimonio porque yo quería casarme”, sostuvo.

“No ha sido fácil. Han sido ocho años, casi ya, no de matrimonio, pero de noviazgo. En altas y bajas, pero siempre firme con mi familia, siempre trabajando para ellos, construyendo el futuro de ellos y no solo mío porque nosotros no sabemos hasta cuando estemos en esta vida”, indicó el intérprete de “Dile Que Tú Me Quieres”.

“Yo trabajo por mis hijos, por mi esposa, que son los que de verdad me aman en cualquier circunstancia, están conmigo siempre y nunca me han abandonado”, agregó.

Anuncios

Relacionado