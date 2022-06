(VIDEO) “Nunca es tarde para aprender”: Aprendió violín en su juventud y ahora es maestro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Antonio Aquino, violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional, afirmó que “nunca es tarde para aprender”, tras contar que aprendió violín a los 15 años y con perseverancia logró empezar su carrera como violinista e impartir clases, lo que dijo que ama más que interpretar.

“Yo tal vez no tengo una historia super fabulosa como muchos de mis compañeros que iniciaron a los 3 y a los 6 años de edad, simplemente una compañera me regaló un violín y otro compañero me dijo, ‘en la universidad dan clases gratis’, entonces yo fui y simplemente el violín llegó y se quedó para siempre”, contó.

Aquino fue entrevistado por la comunicadora Paola de la Rosa, en el programa “Novedades”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Indicó que comenzó a estudiar violín en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y luego pasó por el Conservatorio Nacional de Música dando inicio formal a su carrera como violinista.

Puntualizó que dedicarse por completó al violín no fue tan fácil porque, aunque hoy cuenta con todo el apoyo de su familia, en un inicio su padre quería que además de la música estudiara otra carrera, lo que rechazó y luchó hasta lograr estudiar solo lo que él quería.

A pesar de ser un apasionado por el violín, Aquino reveló que prefiere más enseñar sobre él que tocarlo, y es por ello que se ha dedicado a enseñar en varias academias, a ser profesor particular y a emprender varios proyectos.

“Actualmente tenemos un proyecto que se llama ‘Stay at Music Festival’ que tuvo raíces con otro proyecto llamado ‘Violín Week’ en el 2015, donde los compañeros nos reuníamos a practicar en verano porque las academias no daban clases y fue creciendo poco a poquito y en 2018 decidimos abrir a un festival”, expuso.

Hablando de “Stay at Music Festival”, el profesor contó que en las distintas ediciones han tenido participantes de distintos puntos del país y este año será igual, dedicado específicamente a estudiantes de violín, viola y violonchelo.

“El único requisito que tienen es que sepan leer música, tocar leyendo y también tienen que realizar un aporte de 1,500 pesos. Ellos van a estar recibiendo clases magistrales con maestros invitados, tenemos al director de la orquesta sinfónica del Conservatorio y también tendremos talleres, clases de música de cámara y conciertos”, acotó.

Precisó que las actividades se estarán celebrando este verano en la Ciudad Colonial y toda la información al respecto puede encontrarse en la cuenta de Instagram @stayatmusic y en la página web https://stayatmusic.com/.

Relacionado