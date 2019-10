(VIDEO) Nuevo invento que bloquea funciones de celulares es utilizado en escuelas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Un nuevo invento para bloquear el uso de celulares dentro de las escuelas se ha puesto de moda ya que busca que los estudiantes no se distraigan al momento de tomar sus clases y presten más atención a lo que habla el profesor.

La compañía identificada como Yondr ha creado una bolsa para celulares con cerraduras especiales que hace que los dispositivos sean inútiles cuando estén dentro.

Uno de los clientes que ha adquirido este novedoso invento es la escuela secuendaria Rise Kohyang High School, en la ciudad de Los Ángeles, quienes han implementado que cada estudiante desde que llegue al aula bloquee sus celulares al ingresar cada mañana.

Los teléfonos están cerca de sus dueños pero no tienen acceso a internet, mensajería de texto, no tienen redes sociales y no hay Google para buscar respuestas de nada, están guardados simplemente, dijo un maestro.

“Creo que los estudiantes dudaron mucho inicialmente. Los maestros pasan mucho menos tiempo en el aula teniendo que redirigir a los estudiantes que tienen que pedirles que guarden sus teléfonos”, explicó Cynthia Juárez, subdirectora de Rise Kohyang.

De su parte Graham Dugoni, CEO y diseñador de la compañía Yondr dijo: “Para mí, parecía que crear lugares libres de teléfonos es una forma de ayudar a las personas a medida que avanzamos en la era digital. Lugares a los que puede ir donde nadie puede enviarle mensajes de texto, nadie puede enviarle un correo electrónico, simplemente está ahí”.

La bolsa de Yondr se ha estado implementado en escuelas, conciertos, juzgados, bodas, iglesias, y más lugares donde solicitan el no uso de los celulares.

Relacionado