(VIDEO) Nick Kyrgios multado por mal comportamiento e insultar al juez en Masters de Cincinnati

EL NUEVO DIARIO, CINCINNATI.- El tenista australiano Nick Kyrgios se mantuvo como centro de atención en la cuarta jornada del torneo Masters 1.000 de Cincinnati, pero no fue por su juego, quedó eliminado en la segunda ronda, sino por su mal comportamiento y la multa que le tocará pagar.

Eliminado por el ruso Karen Khachanov no sólo no pudo seguir en la competición sino que además sus actos de rotura de raquetas, pérdida de tiempo, interacción inadecuada con los aficionados, al final le costó una multa impuesta por la ATP de más de 100.000 dólares.

Kyrgios, número 27 en la clasificación mundial, fue multado por abuso de pelota, obscenidad audible, conducta antideportiva y abuso verbal.

Insult chair umpire ☑️

Break racket ☑️

Break another racket ☑️

This Nick Kyrgios meltdown had everything 😳 pic.twitter.com/iiWToYiOzx

— ESPN (@espn) August 15, 2019