(VIDEO) Mujer discute con agentes PN tras intentar detenerla por uso de vaper en Puerto Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PUERTO PLATA.- Circula en las redes sociales un video en el que una mujer discute con agentes de la Policía en esta provincia, tras éstos intentar apresarla por tener un vaper o cigarrillo electrónico.

En el audiovisual se observa a la mujer manifestándole a los agentes que la Ley 16-19, que prohíbe uso hookah en lugares públicos y privados, no contempla la prohibición de los cigarrillos electrónicos.

“Los artículos (de la Ley) no me hablan de prohibición de vaper, si me habla de prohibición de hookah”, indica la mujer.

De acuerdo a reportes preliminares, tras esto, los agentes pidieron a la mujer y su acompañante la documentación de la motocicleta en la que se desplazaron, y al notar que todo estaba en orden, se vieron en la obligación de dejarlos ir.

Anuncios

Relacionado