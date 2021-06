(VIDEO) Muestran preocupación porque al 68% de dominicanos no le importaría tener un gobierno no democrático

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este miércoles el periodista Daurin Muñoz dijo que es preocupante que la mayor parte de los dominicanos, específicamente el 68% de la población, no le importaría tener un gobierno no democrático siempre y cuando sea eficaz, según indicó el Informe Regional Sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del 2021.

“Eso es preocupante, pensarlo da terror. Señores, hay cosas que yo no estaría diciendo aquí si existiera un gobierno no democrático, si existiera un gobierno dictatorial, hay cosas que no estuviéramos haciendo”, sostuvo.

Muñoz emitió sus comentarios durante su participación en el programa Cebolla News, el cual conduce junto a Rubén Franco, y el que se transmite a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Reconoció que la mayoría de los dominicanos de hoy no han experimentado una dictadura como la que vivió la República Dominicana por 31 años cuando Rafael Leónidas Trujillo fue presidente, no obstante, consideró que la ciudadanía debería tener presente que este tipo de mandato “puede suprimir su libertad de expresión, incluyendo su derecho al voto”.

Muñoz se expresó en estos términos, luego de que la encuesta revelara que al igual que República Dominicana, el 68% de los pobladores de El Salvador consideran lo mismo, y luego de siguen Nicaragua y Honduras con un 67% y un 66% respectivamente.

También, el informe realizado por el PNUD concluyó que la mayoría de los pobladores de América Latina creen que sus países están siendo gobernados a favor de una minoría.

