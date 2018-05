(VÍDEO) Moradores siembran plátanos en calle para exigir a INAPA arreglo de tubería en Bonao

Moradores siembran plátanos en calle para exigir a INAPA arreglo de tubería en Bonao EL NUEVO DIARIO, BONAO.- Moradores del sector Las Mercedes del municipio Bonao exigieron al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), la reparación inmediata de la tubería principal de agua de esta zona, ya que aseguran tienen cerca de un año padeciendo esta situación. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD

