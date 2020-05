(VIDEO) Ministro explica incremento súbito en cifra de recuperados; alega “dejadez” de Epidemiología

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, aclaró este martes que no hubo error con el aumento exponencial de 2,121 personas recuperadas de COVID-19 en 24 horas reportadas el pasado sábado, sino una dejadez de las Direcciones Provinciales de Salud (DPS), que no estaban incluyendo el indicador en los reportes a tiempo.

Al ser abordado por el Nuevo Diario acerca del incremento inusual en la cifra de pacientes dados de alta, que en el último mes se mantuvo en un promedio de 127 diarios y súbitamente sobrepasó los dos mil, el funcionario explicó que esas dependencias de la Dirección de Epidemiología no estaban haciendo las notificaciones, por lo que no se reflejaban en dicho encasillado.

“De modo pues, que ahí no hay error, usted va a ver que si hay 14 mil casos, 13,223, réstele los fallecidos y los que están en hospitales y aislamiento todos los demás tienen que estar en esa línea amarilla con notificación hecha dentro del sistema, de manera que no hay error, sino una dejadez de las direcciones provinciales y de áreas que no subían la de alta epidemiológica de los casos según iban ocurriendo”, explicó el galeno.

Sánchez Cárdenas dijo que al detectar la situación hubo que hacer una intervención en esas provinciales para que se diera el acta epidemiológica y se subieran los casos al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).

Aunque la semana pasada el funcionario destituyó a la directora de Epidemiología, Farah Peña, bajo el alegato de que estaban haciendo un “reforzamiento” institucional, hoy descartó que haya habido equivocaciones en los boletines estadísticos y aseguró que esos registros son reales, pero que no se estaban subiendo a la plataforma.

“Lo que hemos obligado a las direcciones provinciales y de áreas en las grandes ciudades es que cumplieran con ese mandato del reglamento de subir la información cerrando estos casos”, puntualizó el titular durante rueda de prensa.

Reiteró que los citados casos debieron haberse subido al sistema tan pronto los pacientes iban saliendo de la convalecencia.

En la rueda de prensa de hoy, Sánchez Cárdenas también informó que los muertos por coronavirus en la República Dominicana aumentaron a 441, tras 7 nuevos decesos, mientras que los infectados se elevaron a 13,223, después de confirmarse 498 nuevos contagios.

De los contagiados, hay 598 hospitalizados, de ellos 136 en unidad de cuidados intensivos (UCI), explicó el titular de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, en rueda de prensa virtual.

