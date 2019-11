(VIDEO) Michael Miguel Holguín lanza candidatura a alcalde del Distrito Nacional

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- comunicador y presentador de televisión Michael Miguel Holguín anunció este martes el lanzamiento de su candidatura para alcanzar la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido Verde Dominicano (PVD), en las elecciones municipales a celebrarse el 16 de febrero del año 2020. Al hacer el anuncio ante los medios de comunicación, Holguín enumeró las que serán sus prioridades al asumir el gobierno municipal de la capital dominicana. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord