(VIDEO) Mesa para Migraciones pide al Gobierno flexibilizar deportaciones masivas en Navidad  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- William Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, apeló este miércoles para que el Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader inicie un proceso de reflexión en torno a las medidas migratorias que ha tomado, en especial la de deportaciones masivas de parturientas haitianas, las que aspiran a que se flexibilicen en esta época navideña.

“Lo único que le pedimos al presidente y al Gobierno es que en estos momentos de reflexión, de amor y paz que estamos viviendo en la Navidad, suspendieran o limitaran las deportaciones masivas que está llevando a cabo, más cuando estamos viendo la desgracia que pasó en Cabo Haitiano el día de ayer”, manifestó.

Charpentier emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Alberto Tavárez, Hector Luzón, y la analista de seguridad Yineuri Díaz, en el programa “Alternativa”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 41:27).

Reconoció que el Estado tiene el derecho de deportar a quienes se encuentren en su territorio de manera irregular, no obstante, dijo que aspiran a que se otorgue un compás de espera al proceso de deportaciones, porque están haciendo mucho daño a la comunidad haitiana y de otras nacionalidades que viven en la República Dominicana.

“Realmente había una preocupación por la comunidad internacional, porque nunca antes esas medidas se habían producido en la República Dominicana, ni siquiera en el tiempo de Balaguer, o sea, atacar a mujeres en los hospitales, incluso en momentos de parto”, agregó.

Otras medidas

Charpentier manifestó que apoyan todas las medidas que ha tomado el Gobierno dominicano en torno a resguardar la frontera dominico haitiana, ya que el vecino país vive momentos muy difíciles y lo más conveniente es reforzar la seguridad en la zona.

“Lo normal es resguardar su frontera y su territorio sin reservas, sin embargo, hay otras medidas que se han tomado y que no guardan ninguna relación. En principio, el tema de no otorgar visa a los estudiantes haitianos, que aunque el presidente Luis Abinader aclaró que no era así, la comunidad estudiantil sigue preocupada por esa situación”, sostuvo.

Asimismo, dijo que no apoyan que el Gobierno controle el acceso de parturientas haitianas a los hospitales dominicanos, indicando que eso viola el reglamento 631 de la Ley General de Migración, que prohibe la detención, para fines de deportación, de mujeres, niñas, niños y personas solicitantes de asilo.

“Además República Dominicana firmó en el 1966 el Pacto Interamericano de los Derechos Humanos, que prohíbe taxativamente el tema de las deportaciones y establece el derecho a la salud que tiene la persona, independientemente de sus condiciones migratorias”, agregó.

Relacionado