(VIDEO) Mariano Abreu tilda de “terrorismo financiero” campaña de descrédito contra autoridades Banreservas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Productor y conductor del programa “Enfrentados”, Mariano Abreu, expresó este miércoles que la campaña difamatoria que se ejecuta en contra de las autoridades del Banco de Reservas de la República Dominicana, es un atentado terrorista al sistema financiero Dominicano.

Abreu, quien es consultor de imagen pública, manifestó que en estos momentos la economía dominicana necesita robustecer su confianza, pero con estos ataques se genera un malestar en contra de la entidad financiera semi estatal dominicana.

Abreu emitió sus declaraciones durante su intervención en el programa “Enfrentados”, el cual conduce junto a Desiderio Ruíz, Aleisa Peguero, Nerys Martínez, Jose Ogando, Edwin Martínez y Martina Romero, y que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver comentario a partir del minuto 10:50).

Asimismo, señaló que los pulmones económicos del país necesitan recursos para poder reactivarse, pero sobre todo confianza tanto local como extranjera, y que con campañas de esa naturaleza ese objetivo no se lograría.

“Invito a las autoridades financieras del país a no tomar este asunto, tan delicado a la ligera”, expresó el comunicador.

“Si se observa el problema como un ataque al señor Samuel Pereyra, administrador del Banco de Reservas (Objeto de los ataques) se cometería un grave error, pues la realidad es que una campaña sucia y sin asidero jurídico contra autoridades financieras puede considerarse como un ataque al sistema mismo”, enfatizó Abreu.

Igualmente, invitó a los comunicadores sociales a no dejarse manipular o hacerse eco de informaciones que no son reales ni estén confirmadas, pues sería un flaco servicio a la estabilidad del país, además de no tener sustentación en el tiempo.

“Seguirle el juego a desacreditadores especialistas en el chantaje, le hace daño al país, el cual necesita más que nada reactivarse económicamente”, aseveró Abreu.