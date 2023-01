(VIDEO) Manny Solano dice los puntos a Abinader no le darán para reelegirse si no libra los dominicanos de la “haitianización”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del movimiento “No Tenemos Miedo”, Manny Solano, sostuvo que los números no le alcanzará al presidente Luis Abinader para una posible reelección si no libra a los dominicanos de la “haitianización”.

“No te extrañes si Luis Abinader se monta él mismo en un convoy a deportar haitianos allá en Friusa, porque sabe que esos números a él no le dan pa’ na’, el pueblo está cansado de esta haitianización”, expresó.

Aseguró que lo único que aumentará la popularidad de quienes aspiren a la presidencia de la República será el regresarles a los ciudadanos dominicanos la tranquilidad de vivir sin el miedo que hoy sentirían por el proceso de “haitianización” que se estaría dando en el territorio nacional.

Solano fue entrevistado por los comunicadores Edward Ramírez y Milcíades Guevara, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Aseguró que en el país hay cerca de cinco millones de haitianos y los dominicanos serían los responsables de eso por haber confiado en políticos que velan más por mantenerse en el poder que por su propia patria.

También, consideró que la medida de construir una verja perimetral en la frontera para frenar la migración haitiana ilegal no funcionará porque será un mecanismo que se podrá violar fácilmente, sin importar los elementos de inteligencia con los que contará, ni los militares que estará custodiando.

“Yo he estado en la frontera y he visto haitianos entrando con un machete en la mano y no hay una autoridad que diga para dónde usted, va con esa arma blanca en la misma frontera, ahí no hay control”, expuso.

