(VIDEO) Luis José Germán y Luly Rocha, una historia de amor que surgió de la amistad y el humor

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El destacado humorista y comunicador Luis José Germán, junto a su esposa Luly Rocha, en el marco del Día del Amor y la Amistad, relataron la historia que más tarde los enlazó como pareja sentimental, desatacando que los unió “el humor y la amistad”.

“El humor nos ha sacado muchas cosas”, enfatizó la actriz uruguaya, al tiempo de revelar que la amistad y el trabajo ha jugado un rol importante en su vida conyugal.

“La pasión que el tiene por el teatro me ha contagiado, me ha nutrido, y me ha guiado por ese camino. Los días previos a los estrenos si se hace un poco complejo que no hayan discusiones, que no hayan enfrentamientos, porque independientemente de que tengamos el mismo enfoque, tenemos temperamentos diferentes”, declaró Rocha.

Las declaraciones de Luis José Germán y Luly Rocha surgieron en el marco de una entrevista que cedieron para el espacio “El punto del cine”, que se transmite por la plataforma El Nuevo Diario TV, en un especial dedicado al amor en San Valentín.

De su lado, Germán reveló lo que primero la que lo enamoró fue el don de madre de su ahora esposa.

“Ella es una madre excelente, es una madre 24/7, una madre anti nana porque ella anda con su muchacho para arriba y para abajo y se desvela por sus hijos. Cuando nos conocimos a fondo pude ver lo trasparente y noble que es. Es una persona muy honesta.”, acotó el también actor.

Ve el video dando clic al enlace de abajo.

En tanto, Luly destacó que en lo labora, su esposo ha sido su pareja.

“El es una persona sumamente responsable. Viene de una familia increíble donde el teatro es su pasión, y donde el que pisa las tablas tiene que tener un respeto enorme por lo que está haciendo, y eso para mí es admirable. Laboralmente lo admiro por su entrega, por su profesionalismo, por su dedicación, por su talento y amo el amor que la gente le tiene”, dijo Luly al ser cuestionada sobre lo que más admira de su pareja.

SOBRE SU VIDA COMO PADRES

Sobre su vida como padres, ambos actores resaltaron que “fue un antes y un después”.

“Mateo me enseña mucho, y me pone mucho a prueba. Es un niño de nueve años brillante con un sentido del humor muy amplio y eso me encanta”, puntualizó Germán, mientras que Luly dijo que es una experiencia maravillosa.