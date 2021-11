(VIDEO) Los Warriors y los Bucks vuelan y los Lakers cogen aire gracias a los Pistons

EL NUEVO DIARIO, LOS ANGELES, EE.UU.- Los Golden State Warriors y los Milwaukee Bucks confirmaron este domingo su dulce momento mientras que Los Angeles Lakers cogieron aire con su ajustada victoria ante los Detroit Pistons (110-106) en el reencuentro de LeBron James y Isaiah Stewart.

Lakers y Pistons se vieron las caras por primera vez desde el polémico partido del 21 de noviembre en el que ambos jugadores fueron expulsados después de que James le diera un codazo a Stewart y éste buscara la justicia por su cuenta y fuera del reglamento.

Aunque había morbo en Los Ángeles por tenerles juntos de nuevo en la pista -James fue suspendido con un partido y Stewart con dos-, los Lakers despegaron gracias a un parcial de 16-0 en el tercer cuarto que se apoyó en una mejora sustancial de su defensa.

Another day, another @StephenCurry30 showcase ☔

Steph (33 PTS, 5 REB, 6 AST, 6 STL, 7 3PM) records his 8th 30+ PT game of the season in the @warriors' 7th-straight W! pic.twitter.com/PRCcLFp6NU

— NBA (@NBA) November 28, 2021