(VIDEO) Los Lakers suplen la baja de Gasol con un vendaval ofensivo ante los Warriors

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Los Angeles Lakers, que por cuarto partido consecutivo no contaron con Marc Gasol por el protocolo del coronavirus, se lucieron hoy ante los Golden State Warriors (97-128) con un vendaval ofensivo que destrozó a los de Steph Curry., informaron este martes medios deportivos.

LeBron James consiguió un triple-doble (22 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias) como parte de un ataque sobrado de recursos: 27 puntos de Montrezl Harrell, 18 de Talen Horton-Tucker, 17 de Kyle Kuzma y 14 de Kentavious Caldwell-Pope.

Los angelinos disfrutaron además de un fabuloso acierto de cara al aro con un 63 % en tiros de campo (49 de 78) y un 41 % en triples (11 de 27).

🍿 @KingJames had the fadeaway ON REPEAT en route to a triple-double and a @Lakers win.

22 PTS | 10 REB | 11 AST

