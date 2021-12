(VIDEO) Los 76ers ganan a los Warriors de Curry y suben Jazz, Grizzlies y Clippers

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- Los Golden State Warriors fueron derrotados en Filadelfia por los 76ers gracias a la defensa que realizaron sobre Stephen Curry al mismo tiempo que los Jazz y los Clippers acumularon importantes victorias que cimentan su posición en los puestos de playoff.

La victoria de los Philadelphia 76ers sobre los Warriors por 102-93 hizo que el equipo de Curry acumulase su quinta derrota de la temporada y perdiese el liderazgo de la Conferencia Oest en favor de los Phoenix Suns, que el viernes ganaron a los Boston Celtics por 111-90.

Ante los 76ers, la gran estrella de los californianos, Stephen Curry, sólo pudo anotar 18 puntos. Mientras Joel Embid en los 76ers anotó 26 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias.

Matisse Thybulle has been locked in all night 💯 pic.twitter.com/vrsCrsGn9m

— NBA TV (@NBATV) December 12, 2021