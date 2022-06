(VIDEO) Liondy Ozoria dice trabajó para darse a conocer por sus talentos, no solo por sus muñecos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ventrílocuo y humorista Liondy Ozoria aseguró que ha trabajado para ser conocido por todos los talentos que tiene y no solo por Ñeñeco y los demás personajes que interpreta, porque quiere que al salir a la calle la gente lo llame por su nombre.

“Yo tengo otros talentos, sé hacer muchas otras cosas y yo lo que quiero es que la gente conozca a Liondy Ozoria, no por celos a un muñeco porque al final soy yo, sino porque quiero que la gente sepa mi nombre cuando voy a la calle y realmente ha funcionado bastante”, expresó.

Al ser entrevistado por el periodista Elmer Féliz, en el programa “Novedades” que se transmite por El Nuevo Diario TV, el actor expresó que hay casos en los que la gente se centra tanto en un personaje que le dicen su nombre al ventrílocuo.

(Ver entrevistas).

“Cuando entré a “Aquí se Habla Español” recuerdo que querían que yo fuera y que a cada rato sacara el muñeco, un día me junte con la productora y le dije ‘yo puedo llevarlo cualquier día, pero necesito que me uses para sacar otros talentos’ y eso también ayudó a que la gente se enamorara de un Liondy Ozoria versátil, con talento para la imitación, la caracterización, la animación, etc”, indicó.

Tras ser preguntado por qué algunos consideran que ha estado en bajo perfil, Liondy dijo que se tomó un descanso para, en cierto modo, desintoxicarse un poco de los medios, sin embargo, aseguró que ha estado trabajando mucho

“No estar en televisión no significa que tú dejaste de ser artista ni que no estás trabajando, lo que no estás en algún medio vigente viéndote diario, pero realmente cuando tú estás enfocado en hacer tu trabajo como lo vengo haciendo ya hace muchísimos años, gracias a Dios, la cosa se ha mantenido fluyendo en cuanto a lo que son las presentaciones artísticas privadas y abiertas al público, etc.”, precisó.

Nuevos humoristas

Liondy manifestó que le da mucha alegría ver que ha surgido mucho talento joven en el ámbito del humor porque, según expresó, no se han quedado en lo típico sino que están explotando nuevos métodos como el stand up, lo que apoya y “envidia”.

“Puedo llenarme la boca de decir que soy de los humoristas que cuando veo jóvenes emergentes que tienen buen talento me apresuro a darle mi espaldarazo y hasta consejo de cosas que podrían hacer para mejorar. Yo lo hago porque es lo que a mí me hubiese gustado que hicieran conmigo y hubo muchos buenos que lo hicieron gracias a Dios”, expresó.

Relacionado