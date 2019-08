(VIDEO) Leyenda de las carreras de NASCAR sufre accidente de avión junto a su familia en Tennessee

EL NUEVO DIARIO, TENNESSEE.- El corredor leyenda de la NASCAR Dale Earnhardt Jr y su familia salvaron su vida de milagro luego de que sufrieran un accidente aéreo en el avión que viajaban el cual se estrelló a un lado de una carretera pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Elizabethton en el estado de Tennessee.

Según han reportado las autoridades la aeronave sufrió un desperfecto técnico razón por la cual tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el referido aeropuerto, donde al tratar de tocar tierra chocó con el suelo lo que provocó que se saliera de la pista.

Earnhardt Jr al momento del accidente viajaba junto a su esposa, hijo, otra persona de la familia, dos pilotos de la nave y una mascota de la familia.

NEW: Video shows thick, black smoke rising from the site of a small plane crash that was carrying Dale Earnhardt, Jr. and his family. Everyone on board, including Earnhardt, escaped the wreck, said the local sheriff. https://t.co/2nqljR6C5C pic.twitter.com/noizctpZVk

— ABC News (@ABC) August 15, 2019