(VIDEO) Leonel dice dirigentes que juramenta en la FP abandonan el PLD “por maltratos y exclusión”

El candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (@fpcomunica), Leonel Fernández (@leonelfernandez), luego de un acto de juramentación en Vista Bella de Villa Mella, Santo Domingo Norte, realizó un recorrido por el sector donde se le observó conversar con un joven a quien motivó a continuar los estudios. #Elnuevodiariord