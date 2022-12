(VIDEO) Laura Flores se quita la peluca en pleno show inspirada por el testimonio de Francisca

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Tras este lunes la comunicadora dominicana Francisca hacer una vez más historia en la televisión hispana al tomar en vivo en su programa Despierta América (Univision) una valiente y difícil decisión que la llevó a hacer las paces con su niña interior y dejar atrás los prejuicios que tenía sobre su pelo rizado.

“No me voy a hacer un cambio de look, no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior”, dijo la carismática conductora dominicana justo antes de que Jomari Goyso comenzara a cortarle el cabello. “Hoy yo quiero hacer las paces con esa niña, yo le quiero decir a ella que es hermosa, que es perfecta y quiero hacer las paces con mi cabello. Un cabello que le he hecho de todo siempre para que mientras más aplastado esté más bella yo me sienta… El día de hoy me libero”.

La emotiva decisión tomada por la también actriz generó al instante miles de reacciones en las redes sociales y acaparó un sinfín de titulares en diferentes medios de comunicación.

Fueron muchas las celebridades que quisieron solidarizarse con Francisca en este momento tan importante de su vida, entre ellas la actriz mexicana Laura Flores, quien este lunes estuvo como conductora invitada en el programa ¡Siéntese quien pueda! de la cadena UniMas.

“Ella nos dio un testimonio en donde hizo declaraciones que la verdad me conmovieron muchísimo, nos mandó un mensaje superlindo, profundo”, expresó Flores.

Inspirada por su testimonio, la actriz de 59 años, quien cuenta con cientos de miles de seguidores en las redes sociales, quiso quitarse la peluca frente a las cámaras del programa.

“Como en esta vida hay que andar ligero de peso yo les voy a decir que yo también he decidido…”, dijo mientras se quitaba la peluca y dejaba al descubierto su cabello al natural.

