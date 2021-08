(VIDEO) ¿Las mujeres nacen o se hacen frías sexualmente?

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peña

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La psicóloga clínica y terapeuta sexual Wildania Peralta se refirió sobre las mujeres que son “frías” sexualmente e identificó cuáles serían las posibles causas por las que pudieran tener el deseo sexual inhibido.

“El deseo sexual inhibido es cuando no tienes deseos de tener relaciones sexuales o para trabajarte tu propio placer, y hay muchas mujeres que son inhibidas a la hora de expresar sus deseos sexuales, no es porque han nacido así, es por lo que se nos discursa a las mujeres sobre la sexualidad, y porque nos dicen que no tenemos permiso para vivir libremente el sexo”, explicó.

Peralta emitió sus declaraciones en una entrevista realizada por la comunicadora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:44).

La especialista sexual dijo que según las investigaciones realizadas en torno al tema, los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad sexual e igual suficiencia para experimentar el deseo sexual.

“Lamentablemente tenemos muchísimos prejuicios, miedos e inseguridades como personas activas sexualmente, y también tenemos la creencia de que los hombres tienen más deseo sexual y más derecho al sexo que nosotras pero no es así”, expresó.

Asimismo, detalló que la frialdad en el sexo por parte de la mujer no solo es responsabilidad de la pareja, sino que también se puede deber a una disfunción sexual primaria o secundaria, que este subyacente a la expresión de la respuesta sexual de la fémina.

“Puede ser que se tenga una dificultad con la pareja o que la mujer esté teniendo problemas de salud y que no sepa que pudiera estar desregulada a nivel hormonal, o que tenga un problema de salud mental como la ansiedad o un elevado nivel de estrés”, resaltó.

Relacionado