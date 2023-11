(VIDEO) Larga fila en el Intrant por “caída” del sistema para expedir licencias de conducir

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La mañana de este miércoles se formó una larga fila de conductores que buscaban la expedición de la licencia de conducir, en la sede del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en el Distrito Nacional, debido a una supuesta caída del sistema para expedir el documento.

De acuerdo con los conductores que fueron a solicitar el citado servicio van dos días que la dependencia no funciona en la expedicición del imppotnte documento para conducir vehiculos de motor, debido a la caída del sistema.

“Disque que no hay sistema, dos día viniendo aquí, dos días gastando pasaje, yo vengo de Los Frailes de allá, gastando pasaje y no hay sistema. Entonces, ¿el sistema no se arregla?”, manifestó Juan Canario Guzmán.

Guzmán, quien portaba chaleco y casco protector, se quejó de que no lo hayan atendido en esos días, pues, según dijo, los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) no le dan chance si no tiene licencia de conducir, sino que le retienen el motor y presuntamente se lo llevan a Canódromo.

Otro señor, llamado Santos de la Cruz, alegó que el sistema del Intrant parece que “sufrió un ataque”, pues, según dijo, llegó el martes a las 10:50 a. m. y que se fue a las 12:30 p. m. y que hoy llegó muy temprano y hasta la fecha aún no hay sistema para expedir las licencias de conducir.

“Pidiendo permiso del trabajo para venir a renovar esto y no están haciendo nada. Aquí estamos pidiendo permiso del trabajo desde ayer para venir a renovar la licencia, para que no me pongan multas en la calle y no quieren hacer nada ni una ni la otra”, criticó un joven identificado como Luís Enrique Beltré.

Los entrevistados y otras personas se encontraban en las afueras de la sede del Intrant.