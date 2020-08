(VIDEO) La historia de Alexander, el niño que pescaba en medio de toque de queda para poder cenar

View this post on Instagram

En medio de la noche, Alexander pescaba cangrejos para poder cenar🙏 Fue ahí cuando Oliver y otros agentes de la policía lo conocieron y conmovidos por su historia, lo llevaron a su hogar✨ Nos sorprendió mucho la entrega de Oliver, aún entre la precariedad que lo rodea. Y la humildad del pequeño Alexander👏 • ¡Por eso queremos reescribir esta historia junto a ustedes! Recaudando 👉RD$300,000 para llevar 1 año de alimentación al pequeño Alexander y mejorar las condiciones de vivienda de Oliver. ¿Te unes? • Conoce más o apoya desde cualquier parte del mundo🌎 a través del link de nuestra bio o👇🏼💛 • ◇ Cuenta corriente Banco Popular: 808206155 ◇ Cuenta de ahorros BHD León: 25342400011 ◇ Cuenta de ahorros Banreservas: 9601722003 • Todas a nombre de Jompéame. RNC: 430234321. Referencia: Alexander. Paypal: info@jompeame.com Fidepuntos: @alticedo Agradecemos a @somospueblord por referir este caso💛 #Jompeame #Alexander #ReescribeHistorias #Crowdfunding #Fundraising #Donacion #Ayuda #DominicanRepublic