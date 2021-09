(VIDEO) Juan Marte dice sistema de tránsito es un caos; dirigentes choferiles y gobiernos han “fallado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Central Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, consideró que los dirigente choferiles tienen una “seria responsabilidad” en el caos que vive la República Dominicana en materia de tránsito y transporte, sobre todo los gobiernos que “no han tenido voluntad” para hacer cumplir las leyes.

“Si hoy en día tenemos un caos, y no solamente ahí, en muchas cosas más, es porque los gobiernos no han ejercido la autoridad, no han ejercido el estricto cumplimiento de la ley, siempre se ha dicho que los sindicalistas, que los dueños del país, pero el parque vehicular del sector transporte es apenas un 2.7 %, el otro 97 % es el transporte privado”, manifestó.

Marte emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Liliam Mateo y Enrique Mota, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 10:00).

Manifestó que la República Dominicana vive un momento “muy difícil” en su sistema de tránsito y transporte, donde su capital se encuentra “totalmente colapsada” y se hacen entaponamientos de “hasta cinco horas”.

Sostuvo que la misma situación se está presentando en distintas ciudades del país, al tiempo en que señaló que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant​​), es una institución que ha sido “pálida” frente a la realidad que vive la República Dominicana en cuanto a tránsito y transporte.

“Nada se ha hecho porque también ese instituto ha sido entregado como nación de pago en acuerdos políticos a dirigentes choferiles que han llegado ahí única y exclusivamente a hacer negocios”, agregó.

Dijo que la situación que estaría atravesando el país está “suficientemente estudiada”, y a la vez demandó la creación de un plan integral que encamine al país a la colectivización del transporte.

“Ya pasamos de más de cinco millones de vehículos de motor en un país de 48 mil kilómetros cuadrados, donde ya hay agencias de vehículo debajo de la mata de mango, y esos vehículos están llegando a un país que tiene las mismas calles y que va a tener el mismo espacio siempre a menos que no nos anexemos a Haití”, resaltó.

“Hemos fallado”

Marte también reconoció que los dirigentes choferiles han “fallado” y dijo que en algún momento “tendrán que ir de rodillas de la capital a Higüey pidiéndole disculpas al pueblo porque han pensado en sus intereses por encima de los del colectivo”.

“Alguno de nosotros han llegado a ser diputados y senadores y no hay una iniciativa tendente mejorar la situación caótica que tenemos en materia de tránsito y transporte”, manifestó.

Relacionado